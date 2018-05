Vervoort opent eigen tentoonstelling: "Rollercoaster aan emoties"

Marieke Vervoort, die na de Spelen van Rio in 2016 een punt achter haar topsportcarrière zette, schonk een deel van haar sportief erfgoed aan het Sportimonium. Samen met de stad Diest werd besloten om een tijdelijke tentoonstelling te verwezenlijken waarin alle sportieve hoogtepunten van de atlete in de kijker worden gezet.

De bezoekers kunnen onder meer Vervoorts medailles, handbikes en erkenningstekens bewonderen, net als een heleboel foto's en krantenknipsels. Na de expo, die loopt tot eind september, verhuist een deel van de collectie naar het permanente museum van het Sportimonium.

"Het is een droom die uitkomt. Het is gewoon fantastisch. Ik kwam hier binnen en de tranen rolden gewoon over mijn wangen. Het is een rollercoaster aan emoties", zegt Vervoort.

"Ik had een bucketlist en een museum openen was een van mijn grootste dromen. Ik wil dat de mensen hier kracht en energie uit putten."