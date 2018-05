Samba swingt voor eigen volk, Semenya loopt ondanks commotie toptijd

Door de nieuwe regels over testosteronwaarden van de Internationale Atletiekfederatie IAAF staat Semenya volgend seizoen voor een lastige keuze: haar testosteronwaarde doen dalen door medicatie of bij de mannen lopen. Over die nieuwe regels was de voorbije weken heel wat commotie, maar de prestaties van de Zuid-Afrikaanse lijden er blijkbaar niet onder.

Semenya, die vooral specialiste is op de 800 meter, finishte in 3'59"92, goed voor een wereldjaarprestatie en een Zuid-Afrikaans record.

Op de 100 meter bij de vrouwen was de start van Dafne Schippers niet om over naar huis te schrijven, en dus moest de Nederlandse vrede nemen met een zesde plaats in 11"03. De Ivoriaanse Marie-José Ta Lou won in 10"85.

In het discuswerpen verbeterde de Kroatische Sandra Perkovic het Diamond League-record met een worp van 71,83 meter. De Amerikaanse Sandi Morris stelde in het polsstokspringen het meetingrecord in Doha scherper: 4,84 meter.