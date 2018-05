Peter Genyn snelt naar wereldrecord: "Op de goede weg"

Genyn is natuurlijk dolblij met zijn wereldrecord. "Met oog op de Paralympische Spelen in Tokio ben ik enorm blij met deze tijd om u tegen te zeggen", reageerde hij.

"Toni zal ook niet stilgezeten hebben, maar dit is toch een bevestiging dat we op de goede weg zijn. De techniek werd bijgeschaafd en mijn topsnelheid is beter dan ooit."

Genyn beleefde twee jaar geleden in Rio een sportief hoogtepunt met gouden medailles op de 100 en 400 meter. Op de Paralympische Spelen was hij zijn rivaal Toni Piispanen te snel af. Het grote doel van Genyn dit jaar is het EK in Berlijn. Daar doet hij mee aan de 100 en 200 meter.