Discuswerper Milanov behaalt EK-limiet op eerste meeting

Philip Milanov had geen inloopperiode nodig in Herentals. Bij zijn eerste poging landde zijn discus na 63,32 meter, net niet genoeg voor het EK-minimum, maar bij zijn vierde poging was het wel raak.

Met een afstand van 64,09 meter was zijn vierde poging goed voor een ticket voor het EK in Berlijn in augustus. Op het vorige EK, in 2016 in Amsterdam behaalde Milanov nog zilver. Milanov is de tiende Belg die zich kan plaatsen voor het EK.

Peter Callahan (1.500 m), Robin Hendrix en Isaac Kimeli (beiden 5.000 m), Soufiane Bouchikhi (10.000 m), Bashir Abdi (10.000 m en marathon), Koen Naert (marathon), Noor Vidts, Hanne Maudens en Nafi Thiam (allen zevenkamp) gingen Milanov voor.