Hyperandrogene atleten zullen testosteronwaarden moeten doen dalen

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 november. De maatregelen komen er, omdat een onderzoek aan het licht bracht dat "interseksuele atleten", die te veel testosteron produceren, bevoordeeld zijn bij bepaalde afstanden.

De IAAF verplichtte hyperandrogene atleten in het verleden al eens om middelen te slikken om hun testosteronspiegel te verlagen, maar het Internationale Sporttribunaal (TAS) floot de atletiekbond in 2015 terug. Er moest meer bewijs geleverd worden en dat is er nu.

De bekendste hyperandrogene atlete is Caster Semenya. De Zuid-Afrikaanse veroverde zowel op de Spelen van Peking (2008) als die van Rio de Janeiro (2016) goud op de 800 meter. Ze werd ook drie keer wereldkampioen op dezelfde afstand.