Trainingsmaatjes Kimeli en Hendrix mogen naar EK atletiek

Isaac Kimeli moest in Los Angeles nipt de zege laten aan de Amerikaan Evan Jager, een specialist op de 3.000 meter steeple. Hij eindigde op 0"15 als tweede achter Jager. Met 13'24"92 deed Kimelli bijna 10 seconden van zijn persoonlijke record.

Bijna even straf was de prestatie van zijn trainingsmaat Robin Hendrix. De nummer 8 van het afgelopen EK veldlopen voor beloften maakte zijn debuut op de 5.000 meter op de piste en klokte meteen 13'29"57.

De twee poulains van coach Tim Moriau hadden eerder een hoogtestage afgewerkt in de VS en zijn de eerste Belgen die zich weten te plaatsen voor het EK, dat van 7 tot 12 augustus in Berlijn plaatsvindt. Dat wilde ook Simon Debognies doen in Los Angeles, maar hij kwam tekort.