Vervoort leeft op door nakende tentoonstelling: "Maar vanbinnen ga ik kapot van de pijn"

"Ik ben nu wel begonnen met een nieuwe therapie, waarbij ik een mix van pijnstillers ingespoten krijg. Dan word ik een beetje in slaap gedaan zoals bij narcose en ben ik de hele dag gaga."

"De pijn is op die momenten onder controle, maar na 3 dagen is het weer naar de botten. Terwijl ik de therapie maar om de 2 weken krijg."

"Iedereen zegt mij: je ziet er zo vrolijk uit. Maar vanbinnen ga ik kapot van de pijn. Ik probeer mij gewoon sterk te houden."

"Ik heb nog nooit zo weinig geslapen, maximaal 2 à 3 uur per nacht. De pijn is verschrikkelijk, maar ik ben daar harder in geworden. En ik heb mijn vrienden. Die komen mij helpen of steunen tijdens de moeilijke momenten. Ik heb zoveel vrienden die er in goeie en slechte tijden zijn. Dat is het mooiste geschenk op aarde. Zonder hen zou ik hier niet meer zitten."