Bashir Abdi imponeert (ondanks vroege val) met 8e plaats op marathon-debuut

"Het is heel jammer dat ik aan de start gevallen ben", reageert Bashir Abdi. "Ik was niet de enige die viel. De eerste vijf kilometer verliep door die valpartij hectisch en zelfs emotioneel. Ik heb er de eerste waterpost door gemist."

Abdi kon ondanks de pech nog een straffe chrono uit zijn kuiten schudden. "Ik ben heel tevreden en enorm trots met deze debuuttijd."

"Iets na halfweg liepen de tijden in mijn groepje helaas op en moest ik beslissen om mijn eigen weg te zoeken en sneller te lopen. We riskeerden zelfs boven de 2u12' uit te komen. Ik was onder de indruk van de sfeer in Rotterdam. Het was genieten."