Marathon van Parijs krijgt weer Keniaanse laureaten

Dubbele Keniaanse overwinning in de marathon van Parijs met Paul Lonyangata (2:06.21) en Betsy Saina.

Congratulations to the winners of the Paris Marathon!

WOMEN TOP 3



WOMEN TOP 3

1 -Besty Saina 🇰🇪 - 2:22:56

2 -Ruth Chepngetich 🇰🇪 - 2:22:59

3 -Gulume Chala 🇪🇹 - 2:23:06



MEN TOP 3

1 -Paul Lonyangata 🇰🇪 - 2:06:25

2 -Mathew Kisorio 🇰🇪 - 2:06:36

3 -Ernest Ngeno 🇰🇪 - 2:06:41