Bashir Abdi maakt debuut op de marathon en droomt van Tokio 2020

Bashir Abdi, die zich tot nu vooral toelegde op de 10.000 meter, slaat een nieuwe weg in. "Mijn toekomst ligt op de marathon", kondigde hij vandaag aan. "Op de piste heb ik mij voldoende bewezen. De marathon ontbreekt nog op mijn cv."

De grootste successen van Abdi zijn tot op vandaag zijn vierde en vijfde plaats op de 10.000 meter op het EK van respectievelijk 2012 en 2014. "Op dit EK in Berlijn loop ik de 10.000 meter, waarvoor ik al geplaatst ben. Ik kies dus nog één keer voor de piste, en in het najaar van 2018 loop ik mijn tweede marathon."

De marathon van Rotterdam, nu zondag, wordt zijn eerste test. "Tegen de Spelen in Tokio wil ik al ervaren zijn, dus daarom begin ik er nu aan. Ik wil zondag vooral ervaring opdoen, zowel mentaal als fysiek. Ik zal proberen de groep van de Nederlander Khalid Choukhoud te volgen. Die mikt op een tijd van 2 uur en 10 minuten, maar het zal vooral proberen te overleven zijn. Tijdens een lange stage in Ethiopië heb ik mij alvast goed kunnen voorbereiden. Ik heb er bijna altijd samen met Mo Farah getraind."

Abdi had ook nog ander nieuws. Hij loopt voortaan voor het NN Running Team, een professioneel loopteam, waar ook olympisch marathonkampioen Eliud Kipchoge deel van uitmaakt. "Het voelt alsof ik opnieuw bij een voetbalclub ben, zoals vroeger. Er is een echt teamgevoel. Ze helpen mij zowel in mijn voorbereiding als bij wedstrijden."