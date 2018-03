Marathonloper Naert: "Hoor nu bij de absolute Europese top"

Koen Naert verbeterde zaterdag in Valencia zijn persoonlijk record op het WK halve marathon met 1 minuut en 47 seconden. Op de Olympische Spelen in Rio werd Naert op de marathon knap 22e, het EK in Berlijn deze zomer is zijn volgende hoofddoel. Zaterdag begon zijn voorbereiding alvast uitstekend, zo niet perfect.

"Inderdaad, ik ben heel tevreden met het resultaat. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat het een perfecte wedstrijd was. Het is ook moeilijk om momenten in de wedstrijd op te noemen waar ik steken heb laten vallen, ik had gewoon een superdag."

"Ik had ook gepiekt naar deze wedstrijd, het was de eerste keer dat ik me echt op een halve marathon had voorbereid. Een PR was dus wel een beetje ingecalculeerd. Die 2 minuten. Ja, dat was wel straf. Ik had verwacht dat ik er eentje zou kunnen afpitsen, maar op 2 minuten had ik niet gerekend. Ik hoor nu bij de absolute Europese top."