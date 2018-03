Koen Naert derde Europeaan op WK halve marathon

Koen Naert was de enige Belg aan de start in Spanje. Hij had zijn wedstrijd goed ingedeeld en schoof voortdurend op. Na 1 uur, 1 minuut en 42 seconden finishte hij als 22e en 3e Europeaan. Met die tijd hapte hij 1 minuut en 47 seconden van zijn persoonlijk record.

Geoffrey Kipsang Kamworor ging voor de derde keer op een rij met de wereldtitel lopen. De Keniaan bleef net boven het uur (1u00'02") in Valencia.

Bij de vrouwen was de Ethiopische atlete Netsanet Gudeta Kebede de beste. Haar 1u06'11" was zelfs goed voor het wereldrecord in een wedstrijd zonder mannen.