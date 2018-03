Internationale Atletiekfederatie behoudt schorsing Russische atleten

De Russische atleten zullen dus ook in de toekomst niet welkom zijn op internationale atletiekwedstrijden. Dat werd beslist door een werkgroep van de IAAF tijdens het WK indoor in Birmingham.

Op de Olympische Spelen in Rio in 2016 was verspringster Daria Klisjina zo de enige atleet die onder de neutrale vlag mocht aantreden. Op het WK in Londen groeide dat aantal tot 19 Russische deelnemers. Dit seizoen zullen er een twintigtal atleten uitkomen onder de neutrale vlag in competitie.

Vorig jaar liet Svein Arne Hansen, de voorzitter van de Europese atletiekfederatie, nog weten dat hij hoopte op een snelle hereniging met Rusland, maar dat lijkt dus nog niet voor meteen te zijn.