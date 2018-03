Atletiektalent Jonathan Sacoor (18) stelt zich voor: "Kan nog veel progressie maken"

Al enkele jaren maakt de opgeschoten Sacoor het mooie weer bij de jeugd: in 2016 eindigde hij 4e op de 400 meter op het EK U20 in 47"71, een jaar later en 1,5 seconde sneller werd dat een bronzen medaille op het EK U20 in 46"23.

Het leverde de jongeling een plaats op als reserve in de aflossingsploeg bij de grote jongens voor het WK in Londen. "Ik kwam toen niet in actie. Maar ik kon er veel ervaring opdoen."

Hij mocht in november mee op de olympische stage met Team Belgium naar Lanzarote en vertoefde samen met Team Borlée de voorbije winter enkele weken in Tenerife. Daar legde hij de basis voor de Belgische indoortitel bij de elite én een zege op de IFAM-meeting in Gent, waarop hij zijn selectie voor het WK indoor beet had.