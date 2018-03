Jonge Sacoor na WK-brons met Tornados: "Durfde bijna niet te kijken"

Kevin Borlée bracht België als slotloper van de 4e plaats naar het brons, dankzij zijn befaamde eindsprint. "Ik twijfelde in het begin tussen aanvallen en wachten. Ik heb gewacht en ben uiteindelijk op de finish toch nog voorbij Trinidad geraakt."

"En dan te bedenken dat we niet eens voorbereid waren voor dit WK", zegt zijn tweelingbroer Jonathan. "We waren niet in topvorm en keren toch met een medaille huiswaarts schitterend!"

"Het is al vaak op een fractie van een seconde in ons nadeel uitgedraaid, nu was het in ons voordeel", stelde Dylan vast.