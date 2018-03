Atleet van de "Droommijl" overleden

De race om als eerste mens op aarde onder de 4 minuten te lopen op de mijl hield in 1954 heel Groot-Brittannië in zijn greep. "Iemand moest sowieso onder die magische grens duiken. Uiteindelijk was het Roger Bannister", vertelt Steve Cram, een van de Britten die in zijn voetsporen trad.

Bannister liep de legendarische wedstrijd op 6 mei 1954 in Oxford, een race die nadien de "Droommijl" genoemd werd. "Zijn prestatie oversteeg de atletiek", aldus Cram. "Hij was een icoon van de vooruitstrevingsgedachte die leefde in de jaren 50. We beklommen Mount Everest, de televisie kwam,... Je had het gevoel dat alles mogelijk was."

Bannister kreeg na zijn prestatie als eerste de trofee Sportman van het Jaar van Sports Illustrated. Na zijn carrière werd hij een neuroloog. Hij leed zelf de laatste jaren aan Parkinson.