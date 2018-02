Berings voor WK indoor: "Heb nog een heel hoog niveau in mij"

Eline Berings trekt met vertrouwen naar Birmingham voor de 60 meter horden. "Samen met het EK in Berlijn deze zomer is dit WK de belangrijkste afspraak van het seizoen voor mij. Ik heb echt toegewerkt naar het WK en ik hoop op mijn best te zijn", vertelt Berings, die na twee zware knieblessures weer op niveau is.

"Die blessures liggen nu achter mij. Eigenlijk was het bijna een onmogelijke opdracht om weer dit niveau te halen, maar ik ben nu opnieuw helemaal gezond. Ik heb mij perfect kunnen voorbereiden. Ik voel dat ik het nog in mij heb om op een heel hoog niveau mee te draaien. Ik ga voor een plaats in de top 10 à top 12. Dat zou een topresultaat zijn voor mij, want het niveau op de 60m horden is onwaarschijnlijk hoog."

Door haar blessures verloor Berings wel haar profstatuut bij de Vlaamse Atletiekliga. "Maar ik heb rust in mijn hoofd bij deze situatie en dat is ongelooflijk belangrijk. Hopelijk kan ik goed presteren en zo opnieuw meer steun afdwingen. Ik ben nog altijd heel gemotiveerd."