Oud-marathonloopster Van Landeghem daagt BOIC voor rechter voor gemiste Spelen 1988

In de loop der jaren hebben gerenommeerde expers, onder wie Peter Van Eenoo van het dopinglab in Gent, Van Landeghem na onderzoek van het dopingstaal en de dopingcontrole gelijk gegeven. Ze stelden vast dat de VAL indertijd zijn vrijspraak niet alleen baseerde op procedurefouten.

De analyse van het dopingstaal voldeed niet aan de minimumvereisten die in 1988 gangbaar waren in de antidopinglabo's en dus mocht het staal in kwestie nooit positief bevonden worden. Zo vond er mogelijk bij de detectie en analyse van het staal een vervuiling plaats met andere stalen én komt het B-staal niet overeen met het A-staal.

Het BOIC gaf in maart vorig jaar toe dat het hoofd van het antidopinglaboratorium van Seoel Van Landeghem nooit positief had mogen verklaren. Haar schorsing was onrechtvaardig. Het BOIC wil zich dan ook excuseren", klonk het toen. De twee partijen wilden toen een punt achter de zaak zetten.