Geen Vanderbemden, wel Michaël Rossaert in estafetteploeg WK indoor

Coach Jacques Borlée: "De criteria werden op punt gesteld in samenspraak met de federatie."

"Ik had Robin voorgesteld voor de selectie, maar hij heeft geweigerd. Ik ben niet teleurgesteld. Het is zijn persoonlijke keuze. Ik had hem er liever bij gehad om ervaring op te doen."

De weigering van Vanderbemden betekent niet dat de deur voor toekomstige selecties gesloten blijft. "Er zijn wel veel andere kandidaten. Hij zal zich moeten bewijzen op de 400 meter, en hij zal ook moeten tonen dat hij grote kampioenschappen aankan, teamgeest heeft en zich ten dienste van de groep kan stellen."