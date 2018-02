Ook de vriendin van Kevin Borlée is snel: Belgisch kampioene 400 meter

De 24-jarige Camille Laus nam in het verleden nog deel aan het EK en WK atletiek bij de jeugd. Jacques Borlée is haar trainer bij Racing Club Brussel, Kevin Borlée is haar vriend.

Op het BK atletiek zoefde Laus afgelopen weekend naar goud op de 400 meter. Met 54"11 verbeterde ze haar persoonlijk record, goed voor de op 3 na snelste chrono aller tijden in België. Hanne Claes (54"34) en Cynthia Bolingo (54"47) mochten Laus vergezellen op het podium.

En zo komt Laus op gelijke hoogte met haar vriend Kevin Borlée, qua aantal Belgische indoortitels (1) op de 400 meter. Borlée - die het BK meestal aan zich laat voorbijgaan - kroonde zich 12 jaar geleden tot Belgisch kampioen.