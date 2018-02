VIDEO: jonge Amerikaan verbetert 20 jaar oude wereldrecord op 60 meter

De 60 meter indoor is, net zoals de 100 meter outdoor, het koningsnummer in de atletiek. Maurice Greene deed in 1998 6"39 over de kortste afstand (en evenaarde die tijd 3 jaar later).

Tot deze winter raakte niemand aan deze tijd. Tot de nog maar 21-jarige Christian Coleman een maand geleden 6"37 liep. Toen kwam de deceptie achteraf: door een defect bij de tijdswaarneming werd het record niet gehomologeerd.

Op de Amerikaanse kampioenschappen in Albuquerque bewees Coleman dat die tegenvaller niet in zijn kleren was blijven zitten. Coleman is nu de snelste man indoor en werpt zich op als troonopvolger van Usain Bolt. Op het WK in Londen versloeg Coleman Bolt al, maar toen was Justin Gatlin nog sneller.