Geen titel voor Thiam op het BK indoor, kampioene Berings test voor het WK

Discuswerper Philip Milanov stelde zijn persoonlijk record in het kogelstoten bij naar 17,67m. "Ik hoopte op meer", zegt hij. "18 meter was het doel en in de opwarming lukte dat wel. Ik kon niet voluit werpen omdat het technisch niet goed zat. Ik oefen maar één keer per week op kogelstoten omdat het niet mijn discipline is, en dan is het moeilijk om dat op punt te krijgen."

Loopt op training wel alles op wieltjes voor Milanov? "Niet echt. De examens in januari hebben mij toch serieus afgeremd. Drie weken op een stoel zitten is niet goed voor mij. Mijn heupen blokkeren dan. Bovendien ben je dan niet geconcentreerd op de trainingen."

Later in vorm zijn is dit jaar expliciet de bedoeling van de discuswerper. "De eerste Diamond League is dit jaar pas op 31 mei, dan wil ik al beter zijn. Nu is het nog te vroeg om in vorm te zijn. Vorig jaar waren mijn Diamond Leagues heel goed, maar het WK niet. Dit jaar telt vooral het EK in Berlijn in augustus. Ik zie nu al topprestaties presteren op de ranglijsten, maar ik begrijp die atleten niet. Vroeger deed ik dat ook zo vroeg op het seizoen, maar wat heeft dat voor zin? In augustus moet het gebeuren."