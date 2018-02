Gezien in Wereldrecord: "Niet uitgesloten dat mensen nog hoger gaan dan Sotomayor"

Eddy Annys is de beste Belgische hoogspringer aller tijden. Met een sprong over 2,36m zou hij vandaag nog altijd tot de wereldtop behoren. Het legendarische wereldrecord van Javier Sotomayor is nog eens 9 centimeter hoger: 2,45m.

Annys nam het ooit op tegen Sotomayor. "Ik was op het einde van mijn carrière toen hij net begon. We hebben ooit een wedstrijd samen gedaan in Formia, in Italië. We bleven met z'n tweeën, maar na 15 minuten was de strijd gedaan toen ik een derde keer faalde op 2,36m."

Hoe onbereikbaar is het record van Sotomayor? "Hoogspringen is een sport van centimeters. Het is moeilijker om van 2,35m naar 2,36m te geraken dan van 2,20m naar 2,30m. Op het einde gaat het echt over die ene centimeter. Sotomayor sprong nog eens 9cm hoger dan ik heb gedaan. Dat is echt heel veel.”

Wat is het geheim van de Cubban? "Sotomayor heeft de techniek, het talent, heeft hard gewerkt, had goeie coaches en de omstandigheden waren perfect. Als die puzzelstukjes allemaal op hetzelfde moment op de juiste plaats vallen, dan heb je een wereldrecord. Als één van die dingen ontbreekt, gebeurt er niets natuurlijk.”