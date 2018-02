Vader Borlée: "Ik hoop op een groots jaar voor mijn zonen"

"We zijn voor een lange periode van 4 tot 6 weken op Tenerife geweest. Daarin hebben we in de ideale omstandigheden naar de juiste snelheid en kwaliteit gezocht", zegt vader en coach Jacques Borlée.

"Het is in dat opzicht fundamenteel om in de zon te kunnen trainen. Alle Europese topatleten trainen in januari trouwens in Tenerife. Op een bepaald moment stonden we met bijna 400 atleten op de piste."

"Het is dan ook een cruciaal seizoen met het WK indoor in Birmingham begin maart en het EK outdoor in augustus in Berlijn. Vorig jaar zijn we tweede geëindigd op het EK indoor en vierde op het WK in de openlucht in Londen. We zullen nu opnieuw bij de favorieten horen, zowel op de 400 individueel als op de 4x400."

Wat zijn de concrete doelstellingen? Jacques Borlée: "In 2015 hebben we een revolutie gezien op de 400 meter en zijn wij op wereldniveau licht achteruitgegaan, terwijl we daarvoor normaal gezien voor de 3e, 4e plaats konden strijden."

"We zijn toen gezakt naar plaats 12 à 15. De komende jaren hopen we opnieuw te stijgen in dat klassement. We trainen heel hard en geloven heel erg in de toekomst met het WK en op lange termijn de Olympische Spelen 2020 in Tokio."