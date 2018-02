Bouchikhi blijft ongeslagen in de CrossCup

Bij de mannen ging Isaac Kimeli fors van start, maar Soufiane Bouchikhi nam al snel het commando over. De winnaar van de vorige 4 CrossCup-manches was ook in Rotselaar een maatje te groot voor de concurrentie.

In de wedstrijd bij de vrouwen maakte Louise Carton haar rentree na enkele maanden blessureleed. Het was wel Imana Truyers die op het zanderige parcours het tempo bepalen. De leidster in de CrossCup moest in de slotfase wel Sofie Van Accom laten lopen, die zo haar eerste zege in de CrossCup pakte.