Thiam opent seizoen met overtuigende zege in driekamp in Frankrijk

Nafi Thiam werkte in Eaubonne haar eerste meerkamp af sinds haar wereldtitel in Londen. Met de Britse Katarina Johnson-Thompson en de Française Nana Djimou kreeg ze meteen stevige concurrentie in Eaubonne.

In het kogelstoten sloeg Thiam al een beslissende kloof. Bij haar 2e poging wierp ze de kogel 15,52 meter ver, ofwel 17 centimeter verder dan haar persoonlijke record.

Ook op de 60 meter horden was de Sportvrouw van het Jaar de beste van het pak, al bleef ze met 8"35 wel een klein beetje boven haar beste tijd (8"23).

In het hoogspringen verwachtte iedereen een spetterend duel tussen Thiam en Thompson, twee atletes die op dat onderdeel tot de wereldtop behoren. Maar de grote vorm was er nog niet helemaal, want Thiam raakte niet verder dan 1,90 meter. Zo kon Thompson toch ook een onderdeel winnen. Zij sprong over 1,93 meter.

In de eindafrekening behaalde Thiam 3.052 punten. Dat is een voorsprong van meer dan 200 punten op Thompson en Djimou. Volgend weekend neemt Thiam deel aan het BK indoor, daarna beslist ze over deelname aan het WK indoor in Birmingham (1 tot 4 maart).