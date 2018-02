Britse atleet Nigel Levine voorlopig geschorst na positieve dopingtest

De 28-jarige Levine kroonde zich in 2014 met het Britse 4x400m-team tot Europees kampioen. Op het EK in Zürich kwam hij in actie in de reeksen, niet in de finale. Verder behaalde Levine in 2012 met de Britse 4x400m-ploeg zilver op het EK in Helsinki, achter België. Ook indoor behaalde hij op de 4x400m enkele successen, met een eerste stek op het EK in 2013 en drie podiumplaatsen op een WK.