Berings: "Als je onder de 8 seconden gaat, ben je echt wereldtop"

Eline Berings liep zondag 8"12 bij de reeksen van de 60 meter horden en mag dus naar het WK indoor in Birmingham in maart. "Als je die chrono ziet staan, dan geeft dat altijd euforie. Maar ik was er op zich gerust in dat die limiet niet echt een probleem zou vormen deze winter. Ik blijf er redelijk nuchter onder", zegt Berings aan Sporza.

"Het is altijd leuk om vroeg in het seizoen de juiste vorm te hebben. Ik ben blij dat ik me nu volledig kan focussen op het WK. Dan kun je ook anders trainen. Er is nu zeker meer rust. Maar het is nog veel leuker om op het moment zelf op je beste niveau te zijn. Ik verwacht dat het de komende weken alleen maar scherper wordt."