Berings loopt WK-minimum in Gent: "Er komen mooie dingen aan!"

"Met die limiet ben ik uiteraard heel tevreden", reageerde Berings na afloop. "Ook over de tijd ben ik enerzijds wel tevreden, maar ik zie ook dat er nog ruimte is voor progressie. Het was zeker geen ideale koers."

"Met het WK-ticket op zak hoopte ik in de finale nog een stukje sneller te gaan, maar helaas werd ik teruggefloten. Ik vind het nog altijd raar, want ik had absoluut niet het gevoel dat ik te snel weg was. Maar goed, de limiet was uiteindelijk het belangrijkste vandaag."