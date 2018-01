Onze man kan wereldrecordhouder exact 920 meter volgen: "Waanzin"

173 van de snelste 300 marathonlopers komen uit de Riftvallei in Kenia. "Ze beschikken over een stel langere benen. Daardoor kunnen ze grotere stappen zetten", legt professor biomechanica Benedicte Vanwanseele (KUL) uit. "Bovendien zijn hun onderbenen gemiddeld 400 gram lichter dan die van een Europeaan."

Maarten Vangramberen doet een test met gewichten aan zijn lijf. De "Keniaanse" Maarten zet meer en grotere passen per seconde. Hij moet een marathon kunnen afleggen in 2 uur 35 minuten en 48 seconden. De Europese Maarten doet er 23 minuten langer over (2u58'51").