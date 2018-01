Video: Coleman loopt 20 jaar oude wereldrecord van Greene van tabellen

Coleman won vorig jaar zilver op de 100 meter op het WK atletiek in Londen. Hij moest alleen Justin Gatlin voor zich dulden, maar bleef Usain Bolt voor. De Amerikaan pakte in teamverband eveneens zilver op de 4x100 meter.

Maar ook indoor heeft hij zijn snelle benen getoond. Op een wedstrijd in South Carolina liep hij het record van Greene uit 1998 van de tabellen. In de reeksen schitterde hij al met een chrono van 6"47, maar in de finale deed hij het nog sneller. Hij dook onder de 6"39 van Greene, een chrono die hij twee keer in zijn carrière liep.

Met zijn 6"37 finishte de nieuwe wereldrecordhouder ruim voor zijn landgenoot Tevin Hester (6"57) en de Bahamaan Warren Fraser (6"69).