Zwangere Spotakova komt dit seizoen niet in actie

Op de wereldkampioenschappen in Londen van vorig jaar haalde speerwerpster Barbora Spotokova goud nadat ze eerder al 2 maal olympisch kampioene was geworden in 2008 en 2012. Maar nieuwe titels komen er niet bij in 2018.

Spotakova is immers zwanger van haar 2e kind en kan pas in het najaar van 2018 opnieuw beginnen trainen. Ze zal zich dan voorbereiden op het WK in 2019 en de Olympische Spelen in 2020.

Na de bevalling van haar eerste kind in 2013 maakte Spotakova al een sterke comeback. Ze werd toen enkele maanden na haar rentree meteen Europees kampioene.