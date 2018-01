Thiam genoot van een vrije namiddag op het strand. Thiam genoot van een vrije namiddag op het strand.

Nafi Thiam is zich in Tenerife aan het voorbereiden op het nieuwe atletiekseizoen. Tussen de zware trainingen door was er voor 's werelds beste atlete ook tijd voor ontspanning. Zo vulde Thiam haar vrije tijd met onder meer een namiddag op het strand, een zeiltocht en een zwempartij met dolfijnen.