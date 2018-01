Russische atleten worden plots ziek wanneer ze dopingcontroleurs zien aankomen

De disciplinaire commissie van de Russische atletiekfederatie (FRA) zal de zaak onderzoeken. "We willen informatie inwinnen over de atleten die zich teruggetrokken hebben", meldt de federatie. "Als de resultaten bekend zijn, zullen we indien nodig sancties nemen."

En zo lijkt Rusland het nog altijd heel moeilijk te hebben om het dopingspook van zich af te schudden. 3 jaar geleden legde het McLaren-rapport een bom onder de Russische sportwereld.

Uit dat rapport bleek dat er in Rusland een staatsgestuurd dopingsysteem is geweest. Atleten zouden, met medeweten van de Russische autoriteiten, op grote schaal doping genomen hebben, en dan vooral in de aanloop naar de Winterpelen in Sotsji in 2014.