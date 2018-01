De spanwijdte van een discuswerper: 2,20 meter

De gigantische worp van Jürgen Schult is het oudste nog staande wereldrecord bij de mannen. De Duitser maakte carrière onder het sportregime van de DDR.

In de jaren 70 en 80 grossierden de Oost-Duitsers in medailles, met dank aan uitgekiende selectie- en trainingsmethodes, maar ook met dank aan verfijnde (en vaak verboden) middelen.

Over die tijd heeft Schult het niet graag. "Neen", getuigt Jo Van Daele, die 8 jaar onder Schult trainde. "Eén keer raakte hij het onderwerp aan. In onze eerste week vroeg hij me plots: "Neem jij doping? Want dan stopt het hier.""

Schult schaamt zich voor zijn onklopbare record. "Jaren geleden heb ik beslist om niet meer over mijn record te praten. Mijn ervaringen zijn te slecht", geeft hij mee in een e-mail.