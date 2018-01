Gezien in Wereldrecord: "Zowel genetisch als technisch was Bolt de koning van de sprint"

De start was misschien niet optimaal, maar Bolt had wel een legendarische versnelling in huis. In de eerste versnelling - ongeveer de eerste 10 meter - trok hij in 7 passen op naar 32 kilometer per uur.

Bij elke stap neemt zijn snelheid toe, ook in de tweede versnellingsfase als hij kaarsrecht op de piste staat. "Hier komt zijn paslengte en zijn kracht naar boven", zegt professor Christophe Delecluse, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. "In deze fase was hij onklopbaar en een legende."

Bolt had uiteindelijk 41 passen en een topsnelheid van 44,72 kilometer per uur nodig om de streep te bereiken, zijn concurrent Tyson Gay 47 passen. "Niet alleen morfologisch, maar ook technisch was hij de koning van de sprint", zegt Rudi Diels. "Zijn verhouding tussen paslengte en frequentie was zo mooi."