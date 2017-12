Carton, Dauwens, Hannes en Kimeli spelen profcontract kwijt

"Voor mij was deze beslissing geen verrassing", zegt Louise Carton aan Sporza. "Ik heb een moeilijke zomer gehad en heb de norm die aan mijn contract verbonden was niet gehaald."

"Mijn contract liep eigenlijk al eind oktober af. Ondertussen heb ik wel een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen waardoor ik een beetje financiële ondersteuning blijf krijgen en met mijn sport kan bezig blijven."

In België worden de doelstellingen in de contracten voor atleten op korte termijn vastgelegd. In Engeland bijvoorbeeld wordt meer op een groot toernooi gefocust.

"Ik denk sowieso dat de lange termijn de beste prestaties oplevert op kampioenschappen. Ik heb de afgelopen jaren vrij veel druk ervaren omdat je elk jaar beter moet presteren. Terwijl ik nog maar 21 jaar was toen ik voor het eerst voor het programma in aanmerking kwam."

"Ik denk dat ik mezelf daardoor wel wat geforceerd heb en de grenzen van mijn lichaam niet helemaal heb gerespecteerd. Omdat je wilt voldoen aan bepaalde normen die je worden opgelegd. Het zou beter zijn als jonge atleten op lange termijn kunnen werken."

"Daarvoor moet je durven te investeren. Ik denk dat dat in Vlaanderen niet voldoende wordt gedaan. Er wordt vaak vergeten dat je ondersteuning beter kan gebruiken op momenten dat het niet goed gaat, dan op momenten dat het wel goed gaat."

"Ik heb ondertussen al een nieuwe balans gevonden, maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen evident is. Zeker financieel."