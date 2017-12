Thiam stelt doelen voor 2018: "Alles kan nog beter, vooral de loopnummers"

Behalve medailles en titels wil de studente geografie ook nog verbeteren in elk onderdeel van de zevenkamp. "Het objectief is beter blijven worden, elk jaar progressie blijven boeken en te evolueren. Ik kan in elk onderdeel nog beter worden, zeker in de loopnummers."

"Op die loopnummers ligt de focus in 2018. Mijn persoonlijke record op de zevenkamp verbeteren zal lastig worden na een fantastisch 2017, maar misschien is dat over een jaar of drie wel mogelijk." Het staat op 7.013 punten.