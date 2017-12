Meert: "Als je deze verhalen leest, voel je je al die jaren bedot"

Wagner was vroeger stationschef in een Oostenrijks dorpje. Ik was er even niet goed van toen ik het las van hem. Maar veel mensen hebben een verborgen kantje.

Wagner was vroeger stationschef in een Oostenrijks dorpje. Ik was er even niet goed van toen ik het las van hem. Maar veel mensen hebben een verborgen kantje.

"Mitchell was altijd ook een arrogant en opvliegend baasje. Zo zijn sprinters wel vaker, dat zijn energiebommen. Velen hebben een kort lontje en dat was bij Mitchell zeker het geval."

"Persoonlijk heb ik nooit problemen met hem gehad, maar ik heb van collega's gehoord dat hij wel vaker onhebbelijk gedrag had. Af en toe was hij een beetje agressief."

Meert is wel verrast dat ook manager Wagner boter op het hoofd heeft. "In het wereldje lopen veel managers rond waarbij je je vraagtekens kunt plaatsen, maar Wagner is een schappelijke man. Hij was vroeger stationschef in een Oostenrijks dorpje."

"Ik heb nooit problemen met hem gehad. Hij hield altijd zijn woord en verwittigde op tijd wanneer een atleet niet kon komen. Ik was er even niet goed van toen ik het las, maar veel mensen hebben verborgen kantjes. Nu hebben we blijkbaar het verborgen kantje van Wagner ontdekt."