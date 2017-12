Gatlin reageert "geschokt en verrast": "Ik gebruik geen doping"

De coach en manager van Justin Gatlin kwamen in opspraak. De coach en manager van Justin Gatlin kwamen in opspraak.

Justin Gatlin staat weer in een dopingstorm, nadat een undercoveroperatie van de Engelse krant The Telegraph zijn coach en manager in verband met doping gebracht hadden. De Amerikaanse wereldkampioen op de 100m reageerde kort op Instagram: "Ik gebruik en heb geen PED's (prestatiebevorderende producten, red) gebruikt. Ik heb mijn coach meteen ontslagen."