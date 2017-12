5e Gouden Spike op een rij voor Thiam, 2e voor Milanov

Philip Milanov (26) ontgoochelde op het wereldkampioenschap met een 14e plaats. In de Diamond League-meeting schitterde hij wel. Hij won in Shanghai, in Oslo en Londen eindigde hij op het podium. Het leverde hem een vierde plaats op in het eindklassement.

"Zo'n Gouden Spike is een mooie bekroning voor mijn seizoen", reageerde Milanov. "Het WK was niet denderend, maar voorts ben ik wel tevreden over mijn seizoen. Ik heb constant gepresteerd, zonder uitschieters." Milanov won de Gouden Spike al in 2015. Toen werd de discuswerper tweede op het WK.

De Belgian Tornados kregen de prijs voor ploeg van het jaar. Het 4x400m-estafetteteam greep in Londen opnieuw net naast een medaille, maar hun vierde plaats volstond wel voor een nieuwe bekroning.