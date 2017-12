Joelia Goesjtsjina maakte deel uit van de estafetteploeg die naar zilver liep op de 4x400 meter in Londen. Die medaille had ze al moeten inleveren, omdat haar ploeggenote Antonina Krivosjapka begin dit jaar tegen de lamp was gelopen. Anna Nazova eindigde in 2012 op de vijfde plaats in het verspringen.

De nieuwe testen van de stalen van Londen 2012 hebben al 49 dopinggevallen aan het licht gebracht. 21 atleten komen uit Rusland.