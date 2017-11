"Kimeli is gewoon niet genoeg in vorm voor het EK veldlopen"

Max De Vylder verdedigt de keuze van de Belgische Atletiekbond, die de selectie maakt, om Isaac Kimeli niet te selecteren voor het EK op 10 december in Samorin (Svk).

"We moeten een inschatting maken wie er in aanmerking komt voor de top twintig en dat is in het veld niet zo eenvoudig als op de piste. Het is met pijn in het hart dat we Kimeli moeten thuislaten, maar zijn vorm is er gewoon niet."

De regerende Europees kampioen bij de de beloften moest hopen dat de bond een volwaardige ploeg van drie of vier atleten ging sturen. Maar uiteindelijk werden enkel Soufiane Bouchikhi en Lander Tijtgat geselecteerd.

"Dat het ploegenklassement nu op basis van drie in plaats van vier atleten wordt opgemaakt, zou het alleen maar moeilijker maken om hoog te scoren. Enkel bij de juniores en beloften jongens kozen we voor een ploeg omdat we daar met een sterk, homogeen team zitten", verteld De Vylder.