IAAF handhaaft schorsing van Russische atleten

De IAAF weert al sinds eind 2015 alle Russische atleten nadat in Rusland een door de staat gesteund dopingnetwerk aan het licht kwam. Vandaag heeft de IAAF beslist om die schorsing nog te verlengen.

Volgens de IAAF heeft Rusland nog altijd niet voldaan aan twee belangrijke voorwaarden om de schorsing op te heffen. Ten eerste is de Russische antidopingautoriteit (Rusada) nog steeds niet erkend door het Wereldantidopingagentschap WADA en ten tweede heeft Rusland nog altijd niet toegegeven dat er sprake was van een door de staat gedirigeerd en wijdverbreid dopingsysteem.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet begin december ook nog oordelen of Rusland atleten mag afvaardigen naar de Winterspelen in Pyeongchang. Die vinden plaats van 9 tot 25 februari. Het Uitvoerend Comité van het IOC hakt de knoop over de Russische deelname door tijdens een samenkomst in Lausanne van 5 tot 7 december.