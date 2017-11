Atlete van het jaar Thiam: "Geweldig dat ik deze internationale erkenning krijg"

"Er zijn op elk WK een 30-tal wereldkampioenen, dus het was al een hele eer om bij de 3 finalisten te zijn. Het is nog niet vaak gebeurd dat een zevenkampster gewonnen heeft en nog minder vaak dat er een Belgische atleet wint (Thiam is zelfs de allereerste Belgische laureaat, red). Ik ben echt trots."

"Het was een ongelooflijk seizoen, een perfect seizoen. Ik was op de afspraak op alle grote evenementen, vooral in Götzis. Elke atleet zal je vertellen dat je hard traint om te presteren op de kampioenschappen, voor wat er op de piste gebeurt. Niemand doet het voor de beloningen. Maar het is een eer om internationaal erkend te worden. Dit is een beloning die me raakt."

Thiam, die al volop bezig is met volgend seizoen, blijft met haar beide voeten op de grond. "In de sport kun je pijlsnel omhoog schieten, maar ook snel weer terugzakken. Het werk en de prestaties op de piste blijven het belangrijkste", besluit ze.