Nafi Thiam verkozen tot beste atlete ter wereld

Nafi Thiam bevestigde in 2017 haar olympische titel in de zevenkamp met een wereldtitel. In Götzis overschreed ze bovendien de magische kaap van de 7.000 punten.

Thiam verloor nog even haar schoen op het podium, maar sprak daarna volgende woorden: "Je moet de dingen op je eigen manier doen, niet te veel naar de mensen rondom je luisteren. Maak plezier, werk hard en je zal je doel bereiken."

Thiam kreeg van de stemmers (50% IAAF, 25% "IAAF family" en 25% atletiekfans) de voorkeur op de Griekse polsstokspringster Stefanidi en de Ethiopische langeafstandsloopster Ayana, de laureate van vorig jaar. Bij de mannen was er ook een primeur voor de Qatarese hoogspringer Barshim.