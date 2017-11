Concurrente van Nafi Thiam out met zware knieblessure. "Een nachtmerrie"

Slecht nieuws voor de 27-jarige zevenkampster Nadine Broersen. Een zware knieblessure houdt de Nederlanse een tijd aan de kant. "Mijn achterste kruisband is volledig gescheurd. Nu een aantal weken revalideren en dan een nieuwe MRI. Nadien wordt besloten of er al dan niet een operatie volgt. Nachtmerrie."

Broersen werd in 2015 op het WK in Peking 4e in de zevenkamp. Op het EK atletiek indoor dit jaar in Belgrado werd ze 5e in de vijfkamp, op ruime afstand van winnares Nafi Thiam.

Vanavond kan Thiam uitgeroepen worden tot Wereldatlete van het Jaar op de IAAF Athletics Awards in Monaco. Onze landgenote zou de eerste Belgische ooit zijn die de titel in de wacht sleept.