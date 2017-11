Oscar Pistorius krijgt in beroep opnieuw een zwaardere straf

Oscar Pistorius werd in 2014 in eerste instantie veroordeeld tot 5 jaar cel voor doodslag op zijn vriendin Reeva Steenkamp. Vorig jaar ging het Openbaar Ministerie in beroep en werd die straf opgetrokken tot 6 jaar.

Dat vond het Openbaar Ministerie nog altijd "schokkend mild" en dus ging het nog een stapje verder met een nieuwe beroepsprocedure. Daar is nu beslist dat Pistorius een zwaardere straf moet krijgen. De minimumstraf voor moord is 15 jaar, maar het hof trekt daarvan de periode af die de atleet al heeft doorgebracht in de gevangenis. Pistorius moet dus nog 13 jaar en 5 maanden uitzitten.