Milanov: "Fysiek sterker worden om mentaal steviger in mijn schoenen te staan"

Philip Milanov (26) gooide 2 jaar geleden hoge ogen met een zilveren WK-medaille in het discuswerpen. Een jaar later deed hij het even goed op het EK.

Maar op het voorbije WK in Londen ging het mis. "Ik had maar een kwartier de tijd om van het opwarmingsterrein naar het stadion te gaan", zegt Milanov. "Ik moest me enorm haasten. En die stress nam ik mee naar de kwalificaties."

In die kwalificaties eindigde Milanov pas 14e met een worp van 63,16 meter. "Het niveau blijft stijgen in het discuswerpen, waardoor er ook in de kwalificaties verder geworpen wordt."

"Maar zelf kan ik niet voluit gaan in de kwalificaties. En dat is vooral een mentale kwestie. Hoe ik daar kan aan werken? Als ik fysiek sterker word op training, zal ik mentaal sterker zijn in wedstrijden."