Julien Watrin: "Ik vermoed dat ik op de horden meer kan bereiken"

Watrin verliet ook de stal van Jacques Borlée en werkt nu samen met coaches Jonathan Nsenga en François Gourmet. "Onze visies liepen uiteen, maar ik blijf lid van de aflossingsploeg op de 4x400 meter."

"Ik wil op de 400 meter in de buurt van de 45"00 lopen, want dat is nodig om beter te worden op de horden. Als ik individueel presteer in mijn nieuwe discipline, dan zal dat ook goed zijn voor de estafette."

Watrin maakte al enkele jaren deel uit van de aflossingsploeg. Hij werd in 2016 met de drie broers Borlée Europees kampioen in Amsterdam en was ook startloper toen België vierde eindigde in de olympische finale in Rio.